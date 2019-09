L’estinzione del seduttore

Gli adolescenti di tutto il mondo hanno sfilato al Fridays for future illudendosi di contribuire al salvataggio del mondo da ipotetiche catastrofi ambientali irreversibili in arrivo nel 2050. Data abbastanza vicina per preoccupare chi pensa “io dovrei essere ancora vivo” e abbastanza lontana perché l’allarme planetario sia dimenticato, quando arriverà quell’anno senza alcuna catastrofe se non quelle normalmente legate ai cicli di riscaldamento-raffreddamento della terra dalle sue origini. Come l’allarme per il buco dell’ozono, per intenderci.

Quanto alle estinzioni, stiano tranquilli. Si estingueranno di sicuro i pastori prima dei protettissimi lupi. Fino ad oggi la scienza ha catalogato circa 2 milioni di specie animali e vegetali, ma si calcola che ce ne potrebbero essere da 5 a 100 milioni. Le isole Mauritius hanno sopportato benissimo l’estinzione del Dodo, il tacchino africano, avvenuta circa tre secoli fa senza che i nostri avi dell’epoca si strappassero per ciò le parrucche.

Purtroppo c’è una specie importante che si sta estinguendo senza che lo si noti: il seduttore. Dopo il movimento MeToo molti vip, registi, attori e cantanti sono finiti nei guai per aver sedotto in passato. L’ultimo è Placido Domingo, cancellato dai cartelloni dei massimi teatri mondiali. Il tenore si è difeso sostenendo di aver avuto sempre e solo rapporti consensuali, aggiungendo però che “le regole e gli standard su cui le avances dell’uomo sono valutate oggi sono molto diversi rispetto al passato”.

Ecco: è lì la trappola. Sfilate, pure, ragazzi, ma in quello fate come Adamo: aspettate che la mela ve la proponga Eva. E prima di morderla, fatevi firmare una liberatoria.

