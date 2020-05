Lettera dell’arcivescovo Nosiglia ai torinesi: “Bentornato, lavoro!”. Fondo speciale per chi necessita di aiuti

“Bentornato, lavoro!”. Inizia così la lunga lettera dell’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, in occasione della ripresa lavorativa. “In modi ancora parziali e con grandi differenze tra un settore e l’altro, anche le attività produttive e i servizi stanno riprendendo: un ritorno alla «normalità» di cui tutti abbiamo bisogno, anche se ci richiama a fare i conti con problemi che, soprattutto nel nostro territorio, sono oggi forse ancor più gravi di tre mesi fa”.

SFIDA DA COMBATTERE E VINCERE

“Il lavoro rimane infatti la grande sfida ancora da combattere e da vincere, qui, dove già prima dell’epidemia le condizioni di moltissimi lavoratori e delle loro famiglie erano precarie e incerte. Penso ai dipendenti di fabbriche e uffici in crisi; ai lavoratori di diverse imprese in gravi difficoltà che ho incontrato nei mesi scorsi prima dell’esplosione del coronavirus; ma anche naturalmente, alle migliaia di lavoratori autonomi, ai titolari e dipendenti di esercizi commerciali. A tanti imprenditori di piccole o medie industrie e, ancora, a quella fascia sempre più ampia di «atipici» che è maggiormente esposta alle precarietà di ogni genere” scrive.

VOCE DI SPERANZA

“È il momento di riannodare le fila, tornando a incontrarsi e riflettere. È il momento anche di far sentire, pacatamente, una voce di speranza, perché spesso le informazioni che ci raggiungono puntano più sulle previsioni di «catastrofe» che sulle realtà positive che esistono e, se pure a fatica, cercano di rilanciarsi. Quasi certamente ci sarà una recessione economica generalizzata, il Prodotto Interno Lordo calerà, aumenterà il debito pubblico, gravando soprattutto sulle future generazioni, vedremo processi di polarizzazione (separazione sempre più netta tra chi ha l’opportunità di crescita e chi invece non ne avrà), ma non sono questi unici indicatori cui dobbiamo guardare, proprio perché non è il solo profitto azionario l’orizzonte entro cui si muove la società intera”.

DALLE CATASTROFI SI ESCE INSIEME

“Se c’è un insegnamento forte ed esplicito della crisi generata dalla pandemia è che dalle «catastrofi» si esce insieme, rinforzando i legami di solidarietà, ricostruendo la fiducia a partire dal basso, dalla vita quotidiana. Solidarietà fra i cittadini, solidarietà fra i Paesi dell’Unione: anche l’Europa infatti sta giocando una partita decisiva per il proprio futuro”.

PIU’ POVERI MA PIU’ SOLIDALI

“Ecco: magari possiamo ripartire più poveri. Ma certamente dobbiamo diventare più solidali – aggiunge Nosiglia -. Questo è il cuore del rilancio: non considerare l’accrescimento finanziario come l’unico possibile «benessere», ma essere capaci di prospettive diverse, e più fraterne, di vita comune. Si tratta di promuovere una solidarietà concreta che attivi i meccanismi della cooperazione (e non solo esclusivamente della competizione) sia nell’ambito privato sia in quello pubblico. Una cooperazione che va stimolata e incoraggiata, ma che ha bisogno di partire «dal basso», dalle esigenze proprie della vita quotidiana. Per questo è necessario un nuovo modo di intendere anche il welfare fatto di azioni solidali, comunitarie che promuovono tutta la persona, che la aiutano a proteggersi dai rischi inevitabili del ciclo della vita e che investono su risorse, capacità e intelligenza delle persone.

IL PROGETTO SORRISO E UN FONDO SPECIALE

“Intanto le Diocesi di Torino e di Susa hanno costruito uno speciale fondo per aiutare e sostenere chi deve riprendere l’attività e ha bisogno di aiuti immediati, sia le imprese a rischio chiusura sia i lavoratori. Ovviamente il nostro intervento si colloca come integrativo alle diverse misure pubbliche in atto. Attualmente il fondo è composto da un capitale che ammonta a circa 500 mila euro e prende il nome di Sorriso – La Solidarietà che riavvicina e sostiene. Il prestito sarà erogato dall’istituto Unicredit, con il quale abbiamo stipulato una convenzione. Tali prestiti saranno a interessi zero e senza spese per i beneficiari, i quali potranno restituire la cifra entro 60 mesi con un periodo di respiro di 6 mesi”.