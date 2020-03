I letti in rianimazione stanno per finire. «Chi può guarire avrà la precedenza»

All’unità di crisi di corso Marche sanno perfettamente che se nei prossimi giorni il contagio dovesse crescere ai ritmi dell’ultimo fine settimana, venerdì non ci sarebbero più posti letto nei reparti di terapia intensiva degli ospedali piemontesi. Ma è un’ipotesi che l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, non vuole neppure prendere in considerazione, tenuto conto che «si sta provvedendo rapidamente a creare nuovi posti letto di rianimazione e adattando la terapia sub intensiva». In tutto il Paese i nuovi kit acquistati dal ministero, e che saranno distribuiti negli ospedali, sono 5mila. Arriveranno al più presto nelle sedi indicate prioritarie dalla Protezione Civile 1.800 ventilatori polmonari ad alta intensità; 3.200 ventilatori per terapia subintensiva a turbina; 5mila monitor, 35.250 accessori per ventilatori polmonari, oltre a pompe infusionali e peristaltiche. «Di questi kit – ha precisato Icardi – 56 dovrebbero esser destinati al Piemonte, più altre decine che stiamo acquistando dalla Cina.

