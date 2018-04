L’Europa è un’altra cosa, Juventus-Real 0-3: CR7 fenomeno, Dybala espulso

La maledizione della Champions, la maledizione del Real. L‘Europa è un’altra cosa, la Juventus si scopre piccola e fragile incassando una severa lezione allo Stadium ad opera dei campioni in carica. Finisce 3-0 per lo squadrone di Zidane. I bianconeri, probabilmente, dovranno affidare a campionato e coppa la ricerca dei trofei stagionali. Ancora una volta.

LE FORMAZIONI

Allegri deve fare a meno di Benatia e Pjanic e s’affida a Barzagli e Bentancur. Alle spalle di Higuain ci sono Douglas Costa, Alex Sandro e Dybala. Nel Real Madrid Isco agisce alle spalle della coppia d’attacco, Cristiano Ronaldo-Benzema.

IL PRIMO TEMPO

Gli spagnoli ci mettono appena 3′ per far vedere quanto sono bravi. Marcelo trova un corridoio sulla sinistra per Isco, cross basso al centro, irrompe CR7 e segna. La Juve accusa il colpo e si scuote solo dopo alcuni minuti. Bentancur non è lucido sull’invito di Higuain, poi è Navas a dire di no ad un colpo di testa del Pipita al 23′. Il Real è sornione: quando può controlla il gioco, quando invece è schiacciato si difende senza troppi patemi. Al 36′ potrebbe raddoppiare con un siluro di Kroos: traversa. Il finale di frazione è tutto della Juve. Chiellini e Higuain non riescono a sfruttare una buona chance su calcio d’angolo, Dybala calcia sulla barriera una punizione più che invitante. Proteste vane per un tocco di braccio di Casemiro in area e per una caduta dello stesso Dybala in area: giallo per simulazione.

LA RIPRESA

Arrembaggio bianconero in avvio di secondo tempo, ma il Real ha spazi in contropiede. Ronaldo conclude fuori al 5′, Higuain non è preciso sul rovesciamento di fronte. All’11’ punizione di Dybala deviata dalla barriera: fuori di un niente. Pesanti i gialli su entrambi i fronti: Bentancur e Ramos, diffidati, salteranno il ritorno al Bernabeu. Zidane si copre e inserisce Vazquez al posto di Benzema. La Juve guadagna metri, ma le Merengues in contropiede sono micidiali: pasticcio Chiellini-Buffon, Gigi ci mette una pezza su Vazquez ma deve inchinarsi alla rovesciata di Cristiano, applaudita da tutto lo stadio. Piove sul bagnato: due minuti dopo Dybala si becca il rosso per doppia ammonizione. Entrano Mandzukic e Matuidi, la Juve però non c’è più e al 27′ Marcelo cala il tris, entrando addirittura in porta col pallone. Modric, Ronaldo e il neo entrato Kovacic (traversa) si mangiano il quarto, ma sarebbe stato davvero troppo per una Juve generosa ma imprecisa, che fallisce a sua volta il gol della bandiera prima con Higuain, poi con Cuadrado. Una Juve, semplicemente, non forte quanto il Real.

JUVENTUS-REAL MADRID 0-3 TABELLINO

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah (24′ st Mandzukic); Khedira (30′ st Cuadrado), Bentancur; Douglas Costa (24′ st Matuidi), Dybala, Alex Sandro; Higuain. A disp. Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Marchisio. All. Allegri

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric (37′ st Kovacic), Kroos; Isco (30′ st Asensio); Cristiano Ronaldo, Benzema (14′ st Vazquez). A disp. Casilla, Vallejo, Bale, Hernandez. All. Zidane

Arbitro: Cakir (Turchia)

Reti: 3′ pt e 18′ st Cristiano Ronaldo, 27′ st Marcelo

Note: espulso al 21′ st Dybala per somma di ammonizioni. Ammoniti Bentancur, Sergio Ramos.