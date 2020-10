L’Europa malata assedia l’Italia

La Grande Malata prova a chiudere le porte, tenta di arginare la corsa del virus che, in tutta Europa, ha fatto registrare una accelerata che al momento sfugge persino alle statistiche e che potrebbe avere la sua origine in una variante del virus partita dalla Spagna e diffusasi con il turismo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha calcolato l’impressionante numero di un milione e 300mila contagi nel giro di appena sette giorni. E nel rapporto aggiornato al 28 ottobre, nella classifica mondiale dei Paesi con il più alto incremento giornaliero di contagi si contano ben sei nazioni europee, con l’Italia al quinto posto. In questo scenario, preoccupa e non poco la Francia, che ha appena annunciato il nuovo lockdown a partire da questo finesettimana, cercando però di lasciare aperte le scuole. La Francia è al terzo posto mondiale per casi di Covid-19, dietro Stati Uniti e India: i casi giornalieri sono 33.405 e da inizio pandemia i casi totali sono stati un milione e 280.215, con 35.823 decessi. Subito dietro si colloca il Regno Unito, con 22.885 casi in 24 ore, mentre a chiudere la classifica, che conta anche Polonia, Russia e Repubblica Ceca, si trova la Germania, con 14.964 contagi giornalieri e un totale di 486.972 casi e 10.281 vittime. Anche qui è stato annunciato un lockdown dalla cancelliera Angela Merkel, un lockdown parziale, che dovrebbe durare, nelle intenzioni, tutto il mese di novembre. L’Irlanda è invece stato il primo Paese europeo a ritornare al lockdown, mentre in Spagna, che ha pure superato di parecchio il milione di casi totali, per ora c’è la raccomandazione (l’ordine) ai cittadini di non uscire di casa se non necessario. Il caso della Germania, per quanto con un numero di casi decisamente inferiore, è quello che l’Italia deve tenere d’occhio: solo la scorsa settimana, erano state decise misure di contenimento più lievi, con riduzione degli orari dei locali, obbligo di mascherine, interventi sui trasporti. Ciò che ha poi applicato l’Italia nel giro di meno di sette giorni. È come se il nostro Paese fosse in ritardo di pochi giorni rispetto ai Paesi europei più a nord: in meno di una settimana, mantenendosi su questa sorta di “ritardo”, potremmo dover fare come Francia e Germania. L’Italia è circondata, si può dire. A guardare i grafici realizzati con le elaborazioni della John Hopckins University, Italia e Germania hanno due curve quasi perfettamente sovrapponibili. Così come le impennate di Francia e Spagna. Una delle ragioni che si potrebbero cercare sta nei rapporti e negli scambi tra i vari Paesi europei. Persone che viaggiano per lavoro, scambi di merci (e personale) tra aziende, collegamenti economici e finanziari: tutto quello che non si potrebbe assolutamente bloccare, pena una recessione che sarebbe di natura continentale. Ma è interessante anche osservare come il tasso di contagiosità abbia cominciato a crescere, fino ad arrivare ai picchi attuali, costantemente negli ultimi novanta giorni: più o meno il periodo corrispondente all’estate e alla fine, o all’allentamento, delle misure di contenimento. Potrebbe confermarlo uno studio dell’Istituto di Biomedicina di Valencia e dell’Università di Basilea, i cui ricercatori avrebbero individuato una nuova variante del virus (ancora da capire se più aggressivo e l et al e) . Manifestatosi inizialmente in Spagna, si sarebbe poi diffuso, forse con il turismo, in Svizzera e Regno, per poi passare in Francia, Germania, Italia, Belgio, Svezia e Norvegia. Ma quanto durerà tutto questo? La risposta che fornisce, per esempio, il professor Enrico Bucci, professore aggiunto di Biologia dei sistemi complessi alla Temple University di Philadelphia, è impietosa: «Ci aspettiamo che la curva dei contagi sarà questa volta molto più larga rispetto a quella precedente della prima fase pandemica: ciò vuol dire che questa situazione si protrarrà a lungo, per vari mesi, ed il livello totale dei casi sarà sicuramente più alto rispetto alla prima fase».

