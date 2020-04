L’ex asilo fermo da 14 mesi. E il futuro resta un mistero

Dopo lo sgombero degli anarchici, nel febbraio del 2019, non si è mosso più nulla. Per l’ex asilo occupato di via Alessandria, quartiere Aurora, i tempi della riqualificazione continuano a essere molto incerti. L’ipotesi di creare la nuova Casa delle tecnologie emergenti negli spazi al civico 12, sgomberati, è naufragata velocemente. Poi con l’emergenza sanitaria in corso tutti i progetti sono inevitabilmente caduti nel vuoto. Al momento è in corso la sola valutazione statica delle strutture del giardino e della tettoia dell’ex asilo per la riapertura delle aree esterne, ma nulla è dato sapere sul resto della struttura. Che resta lì, abbandonata come molti altri cantieri.

