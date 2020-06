L’ex autorimessa abbandonata torna preda di ladri e disperati

Da quasi dieci anni è abbandonata, semi distrutta, preda delle infiltrazioni e del via vai notturno di ladri e disperati. L’ex autorimessa di piazzale Chiribiri, tra via Limone e via Lancia, non è certo il fiore all’occhiello del quartiere San Paolo. Apparentemente inespugnabile, nasconde in realtà un passaggio segreto che i balordi hanno imparato a conoscere bene con il passare del tempo. I vetri spaccati dalle pietrate sul lato di via Limone sono stati sostituiti da alcune grate. A loro volta rotte più volte da chi cercava in tutti i modi di accedere all’interno della struttura. Chi transita in questi giorni noterà nuovamente il passaggio aperto. Per entrare bisogna arrampicarsi, e dunque essere abbastanza agili. Dentro la vecchia autorimessa è stata posizionata una sedia, in modo da attutire il salto agli intrusi. Intorno qualche bottiglia di birra, cartacce e sporcizia. All’interno, inoltre, è possibile scorgere un numero piuttosto consistente di guaine per il rame. Il segno che da queste parti i delinquenti vanno sempre a caccia di nuovi tesori. Il resto è la cornice di un quadro parecchio impolverato: intonaco scrostato, mattoni a vista, scritte che imbrattano quasi ogni parete e vetri spaccati dai vandali.

