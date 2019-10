L’ex bocciofila dimenticata da 10 anni

È sempre più immerso nel degrado l’edificio di via Pettinati angolo via Zuretti, nei pressi dell’ospedale Cto. La struttura, un tempo usata come bocciofila, è abbandonata da dieci anni e nessuno vuole farsene carico. L’ultimo bando pubblico, che prevedeva una destinazione socio-assistenziale per le famiglie di persone malate o diversamente abili, è andato deserto.

In consiglio comunale l’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria, ha spiegato che è in corso «una trattativa privata, che speriamo vada a buon fine. Altrimenti metteremo di nuovo a bando l’edificio». Trattasi di un fabbricato di circa 260 metri quadri, sul quale negli anni sono anche stati fatti degli interventi edilizi abusivi, che oggi si presenta in condizioni a dir poco pietose tra erba alta e incuria. Il capogruppo di Lista Civica per Torino, Francesco Tresso, ha sottolineato «l’occasione persa con Casa Ugi, che avrebbe certamente dato nuova vita a quella struttura dismessa anche grazie alla collaborazione con altre associazioni di zona. Auspico che la Città emetta un bando più “appetibile” per gli eventuali proponenti e che qualcuno si faccia avanti per farsi carico dell’edificio, che non può continuare a versare nello stato attuale».