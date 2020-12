L’ex circolo in mano al degrado. «E il Comune lo lascia morire»

Nonostante la recente raccolta firme avviata per un suo eventuale riutilizzo, continuano a non esserci certezze sul futuro dell’ex circolo Ettore Valli di via Stradella, in Borgo Vittoria, storico punto di aggregazione politica e sociale cittadina. Quella che un tempo era una delle sezioni più importanti del partito socialista torinese oggi è un monumento al degrado. Gli interni sono pieni di rifiuti, accedere è una formalità. Le chiavi sono state riconsegnate al Comune di Torino all’inizio del 2019 da Toni Campa, l’ultimo gestore e attuale proprietario del “Le Roi”. Il circolo, infatti, non è mai stato sequestrato ma lasciato dal gestore su richiesta del Comune. Secondo la Città, già nel 2016 dopo un sopralluogo, l’area non poteva più essere gestita per la vicinanza dai binari.

