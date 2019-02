L’ex dipendente gli fa causa e lui, per intimorirlo, gli fa esplodere la macchina [FOTO E VIDEO]

Il "bombarolo", un 75enne, identificato grazie alle immagini della videosorveglianza, è stato denunciato per porto abusivo aggravato di esplosivi e danneggiamento aggravato

E' successo in corso Cadore a Torino

Prima un forte boato poi la parte anteriore della vettura va a fuoco. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in corso Cadore a Torino dove un uomo, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, ha pensato bene di intimorire il suo ex dipendente (che aveva osato impugnare il suo licenziamento), facendogli saltare in aria la macchina.

INCASTRATO DALLA VIDEOSORVEGLIANZA

L’autore del folle gesto è stato identificato e incastrato grazie alle immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza di un esercizio commerciale della zona.

IL LAVORO D’INTELLIGENCE DELLA POLIZIA

Analizzando i filmati, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia sono riusciti infatti a ricostruire la dinamica dei fatti ed hanno così accertato che il misterioso “bombarolo” aveva collocato, sotto l’auto regolarmente parcheggiata, una busta in plastica contenente materiale esplodente, poi lo aveva innescato provocando la deflagrazione.

UN GESTO INTIMIDATORIO

Si trattava, con molta probabilità, di un gesto intimidatorio messo in atto da parte dell’uomo, ex datore di lavoro della vittima, dal momento che quest’ultima aveva impugnato il suo licenziamento ritenendolo ingiusto.

TROVATO MATERIALE ESPLODENTE

I poliziotti, coadiuvati dalle unità cinofile antisabotaggio e dal personale del Reparto Prevenzione Crimine, hanno rinvenuto, nei locali di proprietà dell’ex datore di lavoro del malcapitato, diversi artifici pirotecnici, uguali per marchio e dimensioni a quelli rinvenuti sul luogo dell’esplosione.

L’UOMO E’ STATO DENUNCIATO

Tutto il materiale recuperato appartiene ad una categoria di artifizi ritenuti altamente pericolosi, che non si trovano sul mercato in libera vendita. L’uomo, un cittadino italiano di 75 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo aggravato di esplosivi e danneggiamento aggravato.