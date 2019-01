L’ex pentito del clan condannato a sei anni e mezzo per rapina

Vincenzo Pavia punito per il colpo all'ufficio postale di corso Casale, a Torino, dello scorso 3 aprile

È persona informata sui fatti nell’ambito di un’inchiesta della procura generale di Milano sull’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia e presto potrebbe essere ascoltato per una testimonianza: nel frattempo, però, non ha smesso di compiere atti criminali.

Vincenzo Pavia, già collaboratore di giustizia che recentemente si è accusato di aver compiuto un omicidio negli anni Ottanta, è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Torino per una rapina commessa il 3 aprile 2018 nel capoluogo piemontese.

In quella occasione Pavia ha agito in compagnia di un complice, che è però sfuggito alla cattura e non è stato ancora individuato. I due presero di mira l’ufficio postale di corso Casale a Torino.