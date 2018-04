L’ex promessa di Juventus e Toro arrestato per aver rubato vestiti

Si è liberato delle guardie e si è lanciato in una lunga fuga in strada. Uno scatto che ha messo a dura prova gli inseguitori che solo dopo averlo fermato hanno capito come mai quel ragazzone era così veloce. Infatti quello che stavano inseguendo fino a poco tempo fa era abituato a liberarsi di ben altre marcature e a lunghe fughe sui campi da calcio, verso le porte avversarie.

Pierre François Dell’Aglio, classe ‘94, in passato ha vestito la maglia della primavera del Toro e delle giovanili della Juve: «Uno dei maggiori talenti che si siano visti negli ultimi anni in Piemonte» scrivevano i giornali sportivi quando i suoi gol facevano sognare la tifoseria granata.

Poi una squalifica per doping, qualche comparsa nelle serie minori e il lento declino fino all’incredibile arresto di lunedì, quando ha tentato un furto all’interno dell’Auchan di corso Romania.

Dell’Aglio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Oltre Dora, si è infilato nel camerino del punto vendita Ovs all’interno del centro commerciale con in mano un paio di pantaloni e un giubbotto. Sembrava un normale cliente ma i suoi movimenti avevano insospettito un vigilantes che l’ha tenuto d’occhio e si è accorto che al momento di uscire, il giovane aveva indossato i capi che in teoria stava misurando. La guardia ha provato a fermarlo e così è nato l’inseguimento: Dell’Aglio si è liberato dell’avversario e si è lanciato in uno scatto lungo la galleria commerciale, riuscendo a scartare altri vigilantes e a raggiungere l’uscita. Una volta all’aperto, la fuga è proseguita per alcune centinaia di metri, fino a quando gli inseguitori sono finalmente riusciti a raggiungerlo e a fermarlo in via Tempia.

Qui hanno poi scoperto che in tasca aveva anche un profumo, risultato poi essere stato rubato in un altro negozio del centro commerciale anche se alla fine è stato denunciato solo per il furto dei vestiti, dal valore complessivo di neanche 60 euro.

Dell’Aglio era già salito agli onori delle cronache nel novembre del 2012, quando era stato trovato positivo alla cocaina ai controlli antidoping del Coni e poi squalificato per due anni. L’allora 18enne attaccante era stato acquistato l’estate precedente dalla Pro Patria: il Toro aveva battuto la concorrenza di numerose società di serie A nella corsa a quello che era considerato uno dei talenti più promettenti del nostro calcio (Dell’Aglio è ivoriano d’origine ma di nazionalità italiana). Tornato in campo, era stato tesserato dal Derthona, in serie D, ma in due stagioni ha raccolto poche apparizioni.

Ora era svincolato e persino il suo profilo Twitter sembra essersi fermato a quando sognava la Serie A: l’ultimo post è del 2013 e nella sua descrizione ancora si legge “Giocatore del Torino”.