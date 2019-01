L’ex Tecumseh preda dei ladri: «Sparito anche il pavimento»

Il complesso dell’ex Tecumseh, la vecchia fabbrica di motori per tagliaerba di strada delle Cacce 99, sta letteralmente cadendo a pezzi. L’accesso da parco Colonnetti però continua a essere consentito a chiunque, nonostante le numerose segnalazioni degli abitanti di Mirafiori. La rete di protezione infatti è stata divelta tempo fa ed è molto facile entrare nella vecchia struttura abbandonata da 14 anni. E se i serramenti e l’impianto elettrico non ci sono più, per terra invece spuntano montagne di vestiti e scarpe, lastre di amianto in frantumi, bombole infiammabili e bombolette spray lasciate dai writer.

A testimonianza del passato produttivo, rimangono soltanto i tavoli e le sedie girevoli, oltre a pezzi meccanici disseminati qua e là tra il guano dei piccioni. Il resto è stato tutto rubato, ad eccezione di qualche neon che penzola ancora dalle capriate metalliche. Il degrado in cui versa l’ex stabilimento è ben visibile anche percorrendo strada delle Cacce.

Vicino alla recinzione ecco decine di bidoni di vernice, cassette di birra, vecchi giochi, passeggini e copertoni. Rifiuti di ogni tipo che testimoniano un’occupazione abusiva prolungata nel tempo. Come affermano i residenti: «la fabbrica continua a essere luogo di ritrovo di pusher e prostitute». Ciò che preoccupa inoltre è la facilità con cui si può entrare nella struttura attraverso una scala a pioli appoggiata al muro. Si rischia così di incappare in una delle tante trappole presenti, come i pozzetti senza tombini nascosti dall’erba, o i cavedi che portavano all’interrato ormai sommerso dall’acqua piovana. «Chiediamo che almeno il Comune metta in sicurezza il fabbricato» fa presente Domenico Lo Bianco, referente dell’associazione “Libertà di Parola per il cittadino”.