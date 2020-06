L’ex Tecumseh in tribunale. «Ora stop all’abbandono»

Potrebbe essere la magistratura a decidere sul futuro dell’ex Tecumseh Europa di Mirafiori Sud. Il Comune, infatti, pare intenzionato a portare in tribunale i proprietari dell’area di strada delle Cacce 99, oggi abbandonata ma un tempo sede della fabbrica di motori per tagliaerba. Lo ha annunciato in consiglio l’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria. «Li citeremo in giudizio – ha spiegato Iaria -, perché in questi anni le interlocuzioni sono state troppo difficoltose. Dobbiamo tutelare i nostri interessi».

In pratica, Palazzo Civico chiederà al giudice di risolvere una questione aperta ormai da tre anni, vale a dire una proposta di acquisto per i diritti edificatori dell’area dell’ex fabbrica.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++