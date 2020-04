Lezioni di ballo con Roberto Bolle: boom di visualizzazioni sui social

Fare di necessità virtù, e ai tempi del coronavirus questo proverbio vale oro. E’ così che le ore passate in casa possono trasformarsi in un’opportunità. Come quella di imparare a ballare o, meglio ancora, di perfezionare la propria tecnica fino a raggiungere obiettivi impensati. E se “dietro” la cattedra si cela un nome come Roberto Bolle, allora il gioco si fa ancora più interessante. Costretto fra le quattro mura di casa, infatti, l’étoile piemontese ha trasformato il suo progetto OneDance (il grande flash mob che è stato capace di radunare nelle piazze di Milano migliaia di appassionati) in una piattaforma dove usufruire di lezioni rigorosamente gratuite e ad altissimo livello. Il risultato? Ovviamente un boom di visualizzazioni in continua crescita.

