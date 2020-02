Lezioni di matematica via web per combattere il coronavirus

La matematica non teme il Coronavirus. Basta una lavagna, qualche pennarello colorato, una diretta Facebook e la lezione si fa da casa. Una felice intuizione nata dalla passione per l’insegnamento di Laura Sportaiuolo, una docente – precaria – di Rivalta che fino all’anno scorso ha lavorato a Tetti Francesi e che da quest’anno insegna in una scuola media di Orbassano. «Insegno in una classe terza che quest’anno avrà l’esame – introduce Sportaiuolo – Così, vista l’incertezza sulla ripresa delle lezioni a causa delle giuste precauzioni prese dal Ministero per contrastare il coronavirus, mi è parso opportuno trovare un metodo che permettesse ai ragazzi di non restare indietro».

La prima lezione, su Pitagora, è andata in diretta ieri alle 10, dopo una “call” su facebook in cui l’insegnante ha lanciato la sua proposta. Il passaparola si è diffuso velocemente anche sul “gruppo classe” di WhatsApp, creato per comunicare con gli allievi di terza.

