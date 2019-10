«L’hanno bruciata con la benzina», è l’accusa dei ragazzi dei collettivi

«Lì dentro questa notte non c’era nessuno. Quella stanza era solo un magazzino, pieno di macerie e roba da buttare. È impossibile che possa aver preso fuoco da solo, qualcuno deve averlo incendiato con la benzina». Nomi non ne fanno ma quello che pensano i ragazzi del collettivo della Cavallerizza è chiaro: secondo loro, il rogo è stato appiccato deliberatamente per cacciarli e per poter avviare il progetto di riqualificazione del Comune, da loro sempre contestato. I primi a dare l’allarme sono stati proprio loro: «Abbiamo visto il fumo da una finestra del primo piano – raccontano – e siamo scesi di corsa, urlando a tutti di scappare. Quando siamo arrivati, abbiamo notato che cancelli e portoni erano aperti, mentre noi di solito li chiudiamo».

Poche ore dopo quel momento, nel cortile della Cavallerizza, Umberto passeggia insieme a Simone e vicino a loro c’è Tonichina, uno degli organizzatori del collettivo. Guardano sconsolati le operazioni dei vigili del fuoco: «Vicino a quel magazzino – spiegano – c’erano i laboratori di tre artisti ma nessuno di loro usa materiali pericolosi: niente fiamme e niente bombole». Poco dopo, con un apposito comunicato, arriva anche la posizione ufficiale dell’associazione Salviamo Cavallerizza: «A pochi giorni dalla presentazione dell’ennesimo piano di valorizzazione per la Cavallerizza Reale – sottolineano – un nuovo danno al patrimonio Unesco della Città. Proprio l’Unesco aveva sollecitato gli organi competenti a mettere in sicurezza il bene. Come associazione Salviamo Cavallerizza abbiamo sempre chiesto con forza che il complesso della cavallerizza non venga suddiviso in parti, magari privatizzandole».

Infatti il collettivo negli anni si è sempre battuto per far si che l’intera area resti un bene pubblico: «Chiediamo che l’incendio non venga utilizzato strumentalmente per abbandonare l’idea di un progetto condiviso di riqualificazione fondato sui principi dell’uso civico, collettivo urbano e sulla partecipazione della cittadinanza, escludendo così tutti coloro che da anni hanno restituito alla collettività un patrimonio». Le attività della Cavallerizza Irreale comunque andranno avanti, anche perché sotto sequestro è stata posta solo l’aerea bruciata dalle fiamme. Nei locali vicini, nei giorni legati ad Artissima, andrà comunque in scena un festival organizzato già da tempo, con mostre, concerti ed eventi tra il 25 ottobre ed il 2 novembre.