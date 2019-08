Li vedono aprire i portoni a spallate e chiamano la polizia: arrestati due ladri d’appartamento

Uno dei due era riuscito a nascondere un cacciavite all'interno di una plafoniera mentre l'altro ha finto di essere lì per visionare un alloggio da prendere in affitto

E' successo in via Sant'Ottavio (angolo corso Regina Margherita) a Torino

Coppia di ladri d’appartamento nel mirino della polizia. E’ successo nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso in via Sant’Ottavio (angolo corso Regina Margherita) a Torino. Qui, infatti, un passante aveva segnalato la presenza di due giovani che stavano provando ad aprire alcuni portoni a spallate.

LADRI BECCATI NELL’ANDRONE

In men che non si dica gli agenti del commissariato “Centro” si sono precipitati sul posto, una zona a poche decine di metri dall’Università, ed hanno beccato i malviventi con le mani nel sacco. I ladri erano appena entrati nell’androne quando sono stati fermati dagli agenti.

“NON SONO UN LADRO, CERCAVO UNA CASA”

Uno dei due era riuscito a nascondere un cacciavite di grosse dimensioni all’interno di una plafoniera mentre l’altro ha finto di essere lì per visionare un appartamento: “Non sono un ladro, stavo solo cercando una casa in affitto” ha tentato di giustificarsi.

ARRESTATI PER TENTATO FURTO

Inutile dire che i due, entrambi romeni di 20 e 23 anni, con precedenti di polizia alle spalle, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.