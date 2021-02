Ecco i Liberali e Democratici in corsa per Carmagnola

Lo slogan è “L’alternativa è possibile”, e si pongono come maggiori competitor del sindaco uscente Ivana Gaveglio, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Scende in campo la nuova coalizione Liberali e Democratici per Carmagnola, con svariate liste civiche, riunita in prima uscita pubblica ieri mattina in piazza Sant’Agostino. Non è ancora noto il nome del candidato sindaco, ma il tavolo di discussione è aperto. Quel che è certo, è che sarà alta l’attenzione rivolta ai giovani, la volontà di puntare sulla partecipazione e di restituire alla cittadina il ruolo di importante crocevia nazionale e internazionale. Tanti i volti noti a sostegno della nuova realtà.

