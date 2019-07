LIBRERIA MARAMAY – Al post del cellulare un bel libro per ragazzi da portarsi in spiaggia.

Un libro sotto l’ombrellone, magari al posto del cellulare, può essere un ottimo passatempo da proporre ai bambini durante le vacanze. Ma anche molti titoli e autori consigliati dalle insegnanti come compiti delle vacanze. Tra questi il romanzo “Lena, Trille e il mare” di Maria Tarr (Beisler), o “Una gallina nello zaino” di Guia Risari (Terre di Mezzo) o ancora, per i più piccoli, “Stina e il Capitan Fanfarone” di Lena Anderson (Lupo guido).

Tutto questo e molto di più si trova alla Libreria Maramay di via Cercenasco 9 a Mirafiori Sud, nata dalla passione e dal forte desiderio della giovane Mara. Un pieno di cortesia, professionalità e affidabilità che farà innamorare i clienti. L’attività è specializzata in libri per l’infanzia fino ai 18 anni ma con un particolare occhio di riguardo per i più piccoli.

«Da me si trovano case editrici quali Babalibri, Terre di Mezzo e Gallucci. Non mancano le serie classiche come “Diario di una schiappa”». Tra le chicche, il reparto di carillon. E infine, vendita promozionale fino al 25 luglio su tutti i giochi; dal 30 al 50% di sconto su puzzle, peluche, costruzioni in legno e giochi di società.

Libreria Maramay, Torino, via Cercenasco 9.

Telefono: 011.6193827.

Email: maramay@hotmail.it.

Orario: 10-13; 15,30-19,30 (chiuso domenica e lunedì mattina).