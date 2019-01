Il sogno di aprire una libreria tutta sua era così grande per Mara, titolare appunto della Libreria Maramay di via Cercenasco 9 a Mirafiori Sud a Torino, che neppure la forte crisi degli anni passati l’ha potuta fermare.

«Esatto – racconta Mara – ho aperto nel 2011, in piena crisi, ma la voglia di farlo era così grande che non mi sono fermata. Io sono cresciuta in questo quartiere Fiat e ho sempre sentito la mancanza di una libreria per bambini».

L’attività è specializzata in libri per l’infanzia fino ai 18 anni ma con un particolare occhio di riguardo per i più piccoli. «Da me si trovano le case quali Babalibri, Terre di Mezzo fino a Gallucci. Non mancano le serie classiche come “Diario di una schiappa”, “Geronimo Stilton”, per esempio, e va ancora molto la saga di “Harry Potter”. I bambini amano anche i gialli di Agatha Christie o le graphic novel». Maramay tratta anche giochi di legno, qualche gioco in scatola educativo e di società. «Cerco sempre qualcosa di creativo». Tra le chicche si segnala un ampissimo reparto di carillon di cui i clienti sembrano andare pazzi.

Ogni terzo sabato del mese, infine, alle 15, si leggono fiabe. Tanti gli incontri con gli autori.

Indirizzo: via Cercenasco 9, Torino

Telefono: 011.6193827

Mail: maramay@hotmail.it

Orario: 10-13; 15,30-19,30 (chiuso domenica e lunedì mattina)