LIBRERIA MARAMAY-I PICCOLI E GRANDI LETTORI HANNO TROVATO FINALMENTE LA LORO VERA CASA

Nel weekend di Portici di Carta che è in programma domani e dopodomani, in via Roma non potrà mancare la Libreria Maramay di via Cercenasco 9, nata dalla passione e dal forte desiderio della giovane Mara. Un pieno di cortesia, professionalità e affidabilità che farà innamorare i clienti. L’attività è specializzata in libri per l’infanzia fino ai 18 anni ma con un particolare occhio di riguardo per i più piccoli. Ma cosa ci sarà in via Roma? «Allestirò il mio stand con una selezione specifica di libri per bambini da 0 a 6 anni portando Case editrici quali Terre di Mezzo, Pane e Sale, Babalibri e molte altre».

Inoltre, durante il mese di ottobre nella libreria di Mirafiori Sud si terranno incontri e iniziative dedicate a #Ioleggo perché, un’iniziativa nazionale con la quale i libri acquistati vengono donati dai genitori alle biblioteche delle scuole dei propri figli. E in occasione di Halloween, verso fine mese al via una settimana di eventi, giochi, laboratori e quant’altro. Insomma, molto più di una libreria Maramay, un vero spazio di condivisione.

Libreria Maramay, via Cercenasco 9, Torino

Tel: 011.6193827

mail maramay@hotmail.it

Orario: 10-13; 15.30-19.30 (chiuso domenica e lunedì mattina)

Info costanti: pagina Facebook Libreria Maramay