Libri e guide per Assassin’s Creed Odyssey!

Ubisoft ha annunciato una nuova line-up di prodotti dedicati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui un romanzo, un artbook e una guida ufficiale, che saranno pubblicati in tutto il mondo a partire da questo autunno. Attraverso le nuove pubblicazioni, gli appassionati potranno immergersi ancora di più nel mondo di Assassin’s Creed Odyssey, approfondendo la conoscenza del gioco e del suo scenario.

Con questi nuovi prodotti, Ubisoft intende fornire ai fan una serie di approfondimenti esclusivi sui loro mondi. Il vasto universo di Assassin’s Creed Odyssey sarà ampliato oltre il gioco, andando a scoprire la storia principale dal punto di vista di Kassandra, ammirando gli artwork dietro la creazione delle splendide e uniche regioni dell’epoca d’oro dell’Antica Grecia e consultando una ricca guida strategica ufficiale.

Pubblicato da Ubisoft e Penguin Random House, il romanzo di Assassin’s Creed Odyssey racconterà la storia principale del gioco dal punto di vista di Kassandra. Kassandra, una discendente di Leonida, viene coinvolta nei disordini causati dalla guerra del Peloponneso. A causa della profezia di un oracolo, è data per morta dalla sua famiglia ed esiliata da Sparta. 17 anni dopo, diventata un mercenario a Cefalonia, alcuni eventi inaspettati la costringeranno a viaggiare per mare attraverso una Grecia devastata dalla guerra, in un’Odissea volta a riunire la sua famiglia e confrontarsi con coloro che l’hanno distrutta. L’autore, Gordon Doherty, è uno scrittore di narrativa storica scozzese che in precedenza ha scritto la serie Legionary, ambientata nell’Impero romano d’Oriente nel IV secolo d.C., e la Trilogia di Strategos, ambientata nell’Anatolia dell’XI secolo.

The Art of Assassin’s Creed Odyssey, un artbook pubblicato da Titan Books, porterà i lettori in un epico viaggio nell’epoca d’oro dell’Antica Grecia, un periodo dinamico che ha plasmato il mondo e che influenza ancora la nostra società. I lettori esploreranno il mondo di Assassin’s Creed Odyssey scoprendo le sue regioni e segreti, apprendendo maggiori informazioni su Kassandra e Alexios, la loro armatura, i loro stili di combattimento e le armi che usano per esercitare la loro attività letale. Bozzetti, studi di texture, disegni dei personaggi e dipinti renderizzati sono accompagnati da interessanti commenti e note da parte di grafici e sviluppatori.

La Assassin’s Creed Odyssey Official Collector’s Edition Guide, una guida pubblicata da Prima Games, è uno strumento indispensabile per i giocatori più appassionati. La guida contiene un poster della mappa, uno speciale messaggio per i fan, una descrizione completa di tutte le armi e gli equipaggiamenti, e una soluzione per completare il gioco al 100%, arricchita da mappe dettagliate che riportano la posizione di tutti i luoghi, collezionabili e obiettivi.

Assassin’s Creed Odyssey è un ambizioso gioco di ruolo che pone le scelte del giocatore alla base dell’esperienza. Il gioco è ambientato nell’Antica Grecia del quinto secolo a.C., un mondo ricco di miti e leggende, durante la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Giocando nei panni di Alexios o Kassandra, un mercenario di sangue spartano condannato a morte dalla propria famiglia, i giocatori intraprenderanno un’avventura epica che trasformerà il proprio personaggio da giovane emarginato a eroe leggendario, svelando la verità dietro la sua misteriosa stirpe della Prima civiltà. Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC.