Fino a domani sera, infatti, la manifestazione, promossa da Associazione Torino, Città del Libro e Circolo dei lettori e dedicata, quest’anno, alla figura del compianto Andrea Camilleri, proporrà un programma coinvolgente e denso di appuntamenti imperdibili, tra i quali si segnalano, in particolare, presso l’oratorio San Filippo Neri di via Maria Vittoria 5: la presentazione del nuovo romanzo di Irene Soave, “Galateo per ragazze da marito”, oggi, alle 15,30; lo spettacolo per adulti e bambini “La grande fabbrica delle parole”, diretto da Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli e a cura di Il Teatro nel Baule, oggi alle 16,30; l’omaggio al creatore del commissario Montalbano, mediante le parole e i ricordi di Antonio Manzini e Antonio D’Orrico e in collaborazione con Sellerio, oggi alle 18,30; la presentazione della nuova edizione ampliata di “La Bibbia ha (quasi) sempre ragione”, di Gioele Dix, domani alle 11,30; la riflessione proposta dalle “Brevi lezioni sul linguaggio” di Federico Faloppa, in dialogo con Marco Aime domani alle 16; e, al Mausoleo della Bela Rosin, “Passi stracciati. Attraverso la poetica di Erri De Luca”, tributo al 150° anniversario della fondazione delle Biblioteche Civiche Torinesi curato da Assemblea Teatro in collaborazione con Voglino Editrice.

Editori ospiti della rassegna saranno, inoltre, Bompiani, di cui si festeggeranno i primi 90 anni, e Terre di Mezzo, punto di riferimento per la letteratura infantile e per il laboratorio di scrittura per bambini, “La grande fabbrica delle parole”, promosso dall’associazione omonima. Orari: 10-23, oggi; 10-20, domani.