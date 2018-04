Licenziata dopo la maternità. E tutti i colleghi scioperano

È arrivata al lavoro come ogni mattina e ha scoperto che sarebbe stata l’ultima. È toccato a una collega dirglielo, dopo che aveva letto una mail inviata dal presidente della società e aveva scoperto che lei non faceva più parte dell’organico. Licenziata, dopo che era tornata dalla maternità poco tempo fa. E i colleghi, ieri mattina, hanno scioperato per solidarietà.

Accade alla “A. Costantino & C Spa” di Favria, specializzata nell’estrazione e lavorazione delle proteine per l’industria farmaceutica e per il settore della cosmesi, un’azienda con quasi cento anni di storia ed esportazioni in tutto il mondo.

Il caso è stato sollevato dalla Cgil nella giornata di ieri con un comunicato stampa in cui a parlare è Claudia Bocca, esponente del sindacato Filtcem-Cgil: «Abbiamo protestato contro la decisione aziendale che colpisce una donna di 31 anni rientrata dalla maternità sei mesi fa, dopo avere avuto una bimba che da pochi giorni ha compiuto un anno. Il licenziamento è stato giustificato con un calo di fatturato».

«Riguardo a questa giovane lavoratrice, rientrata al lavoro circa sei mesi fa – prosegue la rappresentante sindacale -, aggiungo che da allora non c’è mai stata la volontà di riassegnarle le mansioni che svolgeva prima della sua astensione, né tanto meno alcun tentativo di ricollocarla». E anche sul metodo della comunicazione, alla Filtem hanno parecchio da ridire: «Nei giorni scorsi alla donna è stata data la comunicazione, da parte di una collega tra le altre cose, che leggendo la mail del Presidente l’ha informata che non fa più parte dell’organico della Costantino».

I lavoratori sono preoccupati soprattutto dalle modalità e dalle relazioni sindacali che la nuova proprietà ha adottato nell’ultimo periodo. I sindacati chiedono il ritiro del licenziamento e il ripristino «di un sistema di relazioni corrette». Non è la prima volta che alla Costantino i lavoratori scioperano. La scorsa estate, a seguito della comunicazione di possibili esuberi, una quarantina di dipendenti aveva improvvisato un presidio davanti ai cancelli della ditta.