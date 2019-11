«Il liceo Monti cade a pezzi». Le foto shock degli studenti

Classi e bagni inagibili, pannelli staccati nell’auditorium, acqua sui pavimenti: il liceo Monti di Chieri si presenta così nelle foto pubblicate su Instagram dagli studenti che hanno lanciato un appello: «Dobbiamo davvero aspettare qualcosa di tragico prima di sistemare le cose?».

Le immagini della scuola di via Montessori hanno fatto il giro di Internet ieri e sono state al centro della discussione anche in serata, durante il Consiglio d’istituto. Sono soprattutto i rappresentanti dei 1.400 studenti a sollecitare l’intervento della Città metropolitana, proprietaria dell’edificio: «Ci siamo fatti portavoce di un disagio che va avanti da troppo tempo – riporta uno dei rappresentanti, Alberto Tirelli – Sono anni che ci sono infiltrazioni. Il preside ha sollecitato più volte un intervento risolutivo, che non è mai arrivato. Ci eravamo rassegnati ma ora la situazione è diventata insostenibile: bisogna far partire subito una manutenzione straordinaria».

Le piogge della scorsa settimana hanno reso inagibile una colonna di bagni. Una classe è chiusa da anni per lo stesso motivo. Danni da infiltrazioni ci sono anche in una palestra e nell’auditorium sottostante, dove si sono staccati dei pannelli del controsoffitto. Conferma il preside, Salvatore Giusta: «Ormai guardo il meteo tutte le mattine per timore che una forte pioggia ci obblighi a chiudere delle aule».

In questi giorni si sono attivati anche i genitori, tra cui il presidente del Consiglio d’istituto, Francesco Paese. E’ stato coinvolto anche il sindaco Alessandro Sicchiero, che martedì andrà in Città metropolitana a sollecitare un intervento. Nel frattempo arriva la replica dell’ente: «I nostri tecnici conoscono la situazione, non è stata risolta essenzialmente per mancanza di fondi». Sembra un’ammissione d’impotenza: «Sono anni che le scarsità di risorse economiche ci ha obbligato a tamponare le emergenze senza arrivare a una soluzione definitiva: il Monti è solo un esempio. Adesso sta per partire un appalto biennale di manutenzione ordinaria che supererà questa situazione e comprenderà il rifacimento del manto di copertura di palestra e auditorium. Intanto stiamo definendo l’affidamento per quanto riguarda il problema dei bagni e delle aule: i lavori saranno eseguiti nelle prossime settimane».