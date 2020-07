L’idea del sindaco di Riva di Chieri: «Alleanza per gli operai Embraco»

«Costruiamo un tavolo fra aziende, sindacati e istituzioni per prendere in carico l’ex Embraco. E troviamo insieme nuovi imprenditori: può essercene uno solo oppure tanti più piccoli». A lanciare l’appello è il sindaco di Chieri che ieri ha organizzato un incontro per confrontarsi sulla situazione dell’azienda di Riva e sondare disponibilità da parte di imprese locali a rilevare i 407 lavoratori abbandonati da Ventures. Dopo l’introduzione del sindaco Alessandro Sicchiero, sono intervenuti l’assessore regionale Elena Chiorino e Corrado Alberto, presidente di Api, l’associazione delle piccole e medie imprese di Torino.

«Quella di Embraco è una ferita e le istituzioni hanno il dovere morale di accompagnare un percorso che restituisca la dignità e la serenità che i lavoratori meritano – riflette Chiorino, collegata in videoconferenza – È un dramma e la Regione ha sempre lavorato per superarlo. Il Ministero dello sviluppo economico, invece, si rivela il grande assente».

