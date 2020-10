Lieve malessere per Gina Lollobrigida, salta l’inaugurazione del Lovers Film Festival

L'evento torinese rinviato ad altra data, anche se le condizioni della diva non destano preoccupazione

Un lieve malessere, nulla che possa destare preoccupazione. Gina Lollobrigida, però, questa sera non avrebbe potuto esserci. E allora a saltare è l’intera inaugurazione del Lovers Film Festival, in programma a Torino.

Lo hanno annunciato gli organizzatori, sottolineando come non si possa pensare a una serata del genere senza la mitica ‘Lollo’, madrina d’eccezione “sulla cui presenza di assoluto rilievo era stato costruito l’intero evento”.

L’intero show sarà recuperato in altra data, mentre la direttrice del Festival a tematiche Lgbt, Vladimir Luxuria, dal canto suo ha sottolineato: “In accordo con il Museo Nazionale del Cinema abbiamo dovuto prendere questa decisione per evitare di sottoporre l’amica Gina Lollobrigida a uno stress che potesse aggravare il suo lieve malessere, che fortunatamente non desta preoccupazione. Ci scusiamo con il pubblico anche a nome suo”.