Life is Pink, l’ottobre rosa di Torino per combattere i tumori femminili

Il calendario completo di eventi e iniziative per finanziare screening gratuiti all'Istituto di Candiolo per prevenire il tumore al seno

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per il secondo anno consecutivo, dipinge di rosa il mese di ottobre con l’iniziativa “Life is Pink” dedicata alla raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili: tornano, in una nuova veste grafica, le gettonate t-shirt con il cuore rosa, alle quali si aggiungono le shopper e altri gadget. Numerosi i momenti di promozione e raccolta fondi: eventi sportivi, cene e mostre affiancheranno la campagna media e social promossa anche grazie all’aiuto di tanti sostenitori “VIP”. La campagna è finalizzata a finanziare e promuovere screening gratuiti all’Istituto di Candiolo per prevenire e combattere il tumore al seno, che è ancora la neoplasia più diffusa, ma che proprio grazie alle diagnosi precoci è sempre più curabile. La passata edizione ha permesso di raccogliere oltre 200.000 euro, utilizzati per acquistare un ecografo di nuova generazione 3D/4K.

L’anteprima al “mese in rosa” è stata la gara di golf “The green is pink”, che si è disputata al Royal Park I Roveri il 25 settembre scorso e che ha visto il coinvolgimento di Matteo Baronetto e del ristorante “Del Cambio” per una cena di gala per raccogliere ulteriori fondi. Domani, domenica 6 ottobre, invece, si correrà la “T fast Pink”, la gara podistica non competitiva di 8 chilometri organizzata da Team Marathon nelle vie del centro di Torino, che fa da contorno alla Mezza Maratona. Per ogni iscritto tre euro saranno destinati alle attività di cura e ricerca sul cancro.

La palla ovale scende in campo per sostenere l’iniziativa della Fondazione: il 20 ottobre i giocatori della squadra di Serie A, VII Rugby Torino, in occasione della prima gara interna di campionato, indosseranno le maglie rosa di Life is Pink, che successivamente verranno offerte al pubblico attraverso un’asta benefica. Anche il Chieri ’76 Volley ha sposato la causa della ricerca, il logo della Fondazione sarà presente sui pantaloncini della squadra per tutta la stagione e una giornata sarà dedicata a Life is Pink.

Il 22 ottobre ci sarà invece una “Cena per la ricerca” in rosa presso il ristorante torinese Giudice, organizzata con la collaborazione di Gambero Rosso. Non poteva mancare l’arte: il maestro Pier Tancredi De Coll metterà in mostra le sue opere di “Lessico Quotidiano” dal 21 ottobre al 30 novembre nella “Piazza Coperta” dell’Istituto di Candiolo. Parte del ricavato della vendita delle opere sarà donato alla Fondazione.

Le t-shirt e le shopper con il cuore rosa, insieme ad altri gadget, si potranno trovare all’Istituto di Candiolo, negli eventi della Fondazione e in alcuni punti “amici” a fronte di una donazione, mentre nei tre punti vendita torinesi di Eataly nel week end del 12 e 13 ottobre saranno allestiti corner dove si potranno acquistare speciali confezioni di biscotti rosa, specificatamente prodotti dall’azienda Bricodolce su richiesta di Air Dolomiti che ha voluto in questo modo sostenere la campagna Life is Pink . Gli stessi biscotti sono messi in vendita nel negozio Bricodolce di Torino (corso De Gasperi 20D) e alla Caffarel di Luserna San Giovanni. Partner dell’iniziativa, anche quest’anno, è il Gruppo Damilano, che con l’etichetta Acqua Martina porterà il rosa della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro nei supermercati di tutto il Piemonte.

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro nasce nel 1986 con l’obiettivo di realizzare un polo oncologico in Piemonte capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica, mettendo al servizio dei pazienti le migliori risorse umane e tecnologiche disponibili ed offrendo così un contributo significativo alla lotta alla malattia. Ultimato il progetto iniziale dell’Istituto di Candiolo la Fondazione continua a sostenerlo, per garantire l’efficienza dei servizi e dei valori scientifici raggiunti e a implementarlo, attrezzandolo delle più innovative tecnologie disponibili. La Fondazione ha previsto per i prossimi anni un importante piano di sviluppo che permetterà all’Istituto di crescere ulteriormente. L’obiettivo è di curare sempre più persone e sempre meglio.