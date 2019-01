Ligabue annuncia il tour negli stadi e punta su Torino

Dopo la Pausini in coppia con Antonacci, anche il rocker di Correggio torna in città

Si intitola “Luci d’America” ed è il nuovo singolo di Ligabue che da ieri impazza nelle radio e che anticipa l’album di inediti previsto per marzo. Un momento importante, quindi, per i fan del Liga cui ieri è seguita anche la comunicazione ufficiale del tour negli stadi previsto per la prossima estate.

E se Vasco ha lasciato a secco i torinesi puntando questa volta su Milano, sembra, invece, che il rocker di Correggio approderà sotto la Mole, dopo cinque anni, allo stadio Olimpico Grande Torino, per una notte indimenticabile. Le date precise non sono ancora state ufficializzate ma, ovviamente, arriveranno prestissimo.

Giusto il tempo di definire gli ultimi dettagli tanto che a Torino, gli addetti ai lavori, sono in fermento. Il concerto di Ligabue è per ora il secondo, dopo quello di Laura Pausini e Biagio Antonacci del 17 luglio, in programma sempre allo stadio.