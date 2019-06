Ligabue torna live, manca il sold out: «Ma che energia!»

Martedì 2 luglio. È questa la data del “D day” della musica live sotto le stelle per eccellenza che aprirà, infatti, le porte dello stadio Olimpico ai grandi concerti. Solo due in realtà per quest’anno, Ligabue, e a seguire, il 17 luglio, la coppia Biagio Antonacci-Laura Pausini. Al rocker di Correggio, quindi, l’onere e l’onore di inaugurare una stagione che, però, per il momento non ha ancora fatto registrare (in entrambi i casi) il fatidico sold out allo stadio. Per ora in tale impresa sembra che ci stia riuscendo solo il “solito” Blasco.

Numeri a parte, lo show dello “Start Tour” del Liga partito il 14 giugno da Bari ha convinto sia i fan che l’artista, con un pieno di emozioni che lo stesso Ligabue ha commentato in prima persona: «Il tour è cominciato e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, dall’altro è anche vero che è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare. Ne avevo bisogno visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti».

E ancora: «E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se, fortunatamente, sommersa dalle vostre. La produzione, e quindi lo spettacolo, che stiamo portando in giro è una delle nostre migliori di sempre. La band è in formissima e il cantante c’ha più voglia che mai». Insomma, un bel dire che metterà certamente la carica ai fan torinesi.

In programma un grande show su un palco di 58 metri quadrati per 22 e 20 metri di profondità, con un impianto audio di ultima generazione per un’installazione di una potenza complessiva di un megawatt rms (1 milione di watt). E poi c’è lei, la scaletta. Che bella parola per i fan che aspettano di cantare a squarciagola un repertorio che inizia da “Polvere di stelle”, il singolo estratto dall’ultimo album “Start”, per continuare con “Ancora noi”, “A modo tuo”, “Si viene e si va”, “Quella che non sei”, “Balliamo sul mondo”, le medley e ancora tanti classici e novità fino al 22esimo brano: “Urlando contro il cielo”. Biglietti ancora disponibili su circuito TicketOne organizza Torino Concerti.