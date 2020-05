«Ecco come abbiamo limitato la diffusione del Covid-19 in paese»

Pochi contagi e una situazione che pare stazionaria. A Bussoleno sembra che l’epidemia di Covid-19 non sia mai sfuggita di mano. Quasi 6mila abitanti e il numero di contagiati si conta sulle dita di due mani: «Siamo un comune di 5.900 abitanti e abbiamo 4 casi positivi, ma per un’anomalia di un caso di omonimia sono 3. È un numero esiguo e abbiamo avuto un massimo di 6 positivi. Statisticamente la situazione è favorevole: ci sono 2 persone in via di guarigione – spiega il sindaco, Bruna Consolini – Può darsi che possa riscontrarsi una crescita, ma è difficile valutare».

Diverse le azioni intraprese per rallentare la diffusione del contagio, anche attraverso una comunicazione puntuale. «Ho prodotto degli avvisi e delle locandine, messe per il paese e per i negozi. Abbiamo anche distribuito le autocertificazioni – afferma -. Sui buoni spesa il ConIsa si era reso disponibile e abbiamo messo a disposizione una persona che rispondesse e aiutasse: abbiamo sempre garantito una presenza in Comune».

