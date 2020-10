Limiti e ossessioni di famiglia: c’è La casa di Bernarda Alba

Va da sé che non ci sarà nessuna inaugurazione – «di questi tempi è impossibile» dicono dallo Stabile. Niente lustrini, dunque, niente red capet e lista vip, ma martedì prossimo ad attendere i 200 spettatori del Carignano – di più non è consentito – che andranno a vedere “La casa di Bernarda Alba” saranno solo le “normali” procedure adottate in tempi di Covid: misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani.

«E poi si va direttamente al posto assegnato – spiegano -, facciamo in modo che la gente circoli il meno possibile, non abbiamo neppure riaperto il bar interno». Si apre così, un po’ in sordina, la nuova stagione del Teatro Carignano. Ma la buona notizia è che comunque si apre, «a riprova di una vitalità rara nel panorama teatrale italiano» . E si apre con una prima nazionale, con l’opera teatrale in tre atti scritta nel 1936 da Federico García Lorca, uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino e affidato alla direzione di un giovane regista cresciuto artisticamente alla Scuola dello Stabile.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI