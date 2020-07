L’impianto di condizionamento «non ci fa più dormire la notte»

Se non ci pensano gli schiamazzi dei ragazzi ai giardini, tocca all’impianto di condizionamento montato sopra l’ex comprensorio Ceat di via Leoncavallo il compito di togliere il sonno ai residenti delle case popolari di via Bioglio e via Pacini. Una storia iniziata esattamente un anno fa quando un violento temporale ha mandato in pezzi i pannelli fonoassorbenti che coprivano l’impianto. Barriere collocate su esplicita richiesta di Arpa, sentite le famiglie della zona che a quei tempi vivevano (nella stagione estiva) con un ronzio a dir poco insopportabile.

E tale da costringere l’Agenzia per la protezione ambientale a optare per un sopralluogo in zona, con tanto di rilevamenti sui balconi degli inquilini Atc. I cui risultati, come è facile immaginare, hanno portato alla vittoria dei residenti.

