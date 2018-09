L’impianto sportivo cambia look. Arrivano calcio, tennis e basket

Erba altissima, incuria e vandalismo addio. L’impianto sportivo “Papa Giovanni XIII” di corso Vercelli, collocato tra il piccolo villaggio Snia e la stazione Stura, viaggia verso una storica riqualificazione. Le ruspe, infatti, hanno messo la parola fine al vecchio e malandato campo da tennis e al campo di calcio a 11, trasformato in una sorta di savana. E nelle scorse ore la circoscrizione Sei ha perfino effettuato un sopralluogo, per capire le tempistiche dell’intervento. Una delegazione ha chiesto alle istituzioni la riapertura della struttura dotata di campi in terra rossa per il tennis e di un terreno per le partite di calcio. Tutti tenuti in uno stato davvero pessimo. Ma vista la situazione si è studiato un percorso alternativo, utilizzando i fondi di AxTo. «I lavori di riqualificazione sono appena iniziati, ma l’aspetto è già del tutto diverso: un’area pulita e luminosa» spiega la presidente della circoscrizione Sei, Carlotta Salerno. I campi, in disuso ormai da molti anni, erano diventati una selva e, nonostante gli sforzi, la riassegnazione tramite bandi si era rivelata impossibile. Così il degrado, giorno dopo giorno, ha finito per riappropriarsi dell’area. «Oggi finalmente li sistemiamo – continua Salerno – grazie ad AxTo, alla collaborazione dei tecnici e ad una progettazione attenta, che pensa anche alla manutenzione. Tra poco tempo avremo dunque un’area sportiva e di svago libera, dedicata al quartiere e dal quartiere. Amata e presidiata». Il progetto finale prevede un campo da pallacanestro, vera novità, un campo da calcetto in erba sintetica al posto dell’impianto a 11 e un altro campo da tennis, sempre in sintetico. Tutto intorno tavoli, ping pong e panchine. «Non ci sono molte aree sportive in questa zona – dichiara uno dei residenti di corso Vercelli -. Per questo siamo contenti che si sia fatto un grande sforzo per riaprirlo al pubblico». E il regalo al quartiere Rebaudengo potrebbe arrivare, finalmente, nelle prossime settimane. La riapertura, infatti, dovrebbe tenersi tra un paio di mesi. «Riattivare un luogo incolto e inutilizzato da diversi anni – continua la coordinatrice alla Cultura, Isabella Martelli – significa riqualificare un area importante per i ragazzi del quartiere e gli abitanti delle case Snia. Un grande risultato per il quartiere che aspetta da anni la riqualificazione dell’area».