L’importante è dire no

Sempre più incandescente, col nuovo governo, il problema Sì Tav-No Tav. Impossibile parlarne a fondo qui, ma una cosa è chiara: l’identificazione fra la sinistra alternativa e i vari movimenti para-ambientalisti del No. No Tav, No Tap, No Vax, No Variante di Valico, No Pedemontana… No tutto. Tramite i verdi la sinistra ha tentato di prendersi l’esclusiva dell’ambiente come ha tentato di prendersi, con le bandiere iridate, i voti dei pacifisti. Per fortuna le angurie (verdi fuori, rosse dentro) non sono all’altezza dei mandanti. Nelle giunte rosse barattano il loro voto (spesso decisivo) con piatti di lenticchie di pura immagine. Un’area pedonale qui, una protezione di cinghiali e cornacchie là, e così via. Ci spaventano con l’inquinamento elettromagnetico di cellulari, tralicci e ripetitori, ma ormai il loro cronico allarmismo ha creato l’effetto “al lupo-al lupo”: la gente non bada più ai loro strilli, e i veri inquinatori si stropicciano le mani. Litigiosi e attaccati al cadreghino come tutti i politici, gli ambientalisti nostrani son bravi a spartirsi l’amministrazione di parchi e il controllo di oasi naturalistiche, ma si guardano bene dall’intervenire sui grandi problemi, anche solo con azioni dimostrative e spettacolari come fa Greenpeace, o con digiuni e campagne referendarie come i radicali. Ci fanno la predica perché sprechiamo l’acqua, ma fingono di non vedere che la maggioranza dei depuratori italiani è insufficiente o fuori uso, e gli acquedotti sono colabrodi. Multano il gitante che raccoglie lumache, e nel frattempo i grandi delitti ecologici del pianeta continuano indisturbati. Obsto, ergo sum. L’importante è opporsi, sempre e comunque. Per esistere.

