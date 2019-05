Lina Marongiu – Capelli perfetti e sempre alla moda

Capelli perfetti, acconciature da capogiro ma, soprattutto, capelli curati anche in vista dell’estate che, tra sole e mare, metterà a dura prova le nostre “teste”. Il tutto attraverso le mani esperte di Lina Marongiu, titolare dell’omonimo negozio di via Cosmo 5, a un passo dalla Gran Madre, in una delle zone del centro più suggestive della città. Un angolo dedicato alla bellezza, da quarant’anni al servizio delle donne torinesi e del loro look. Molto più di un semplice salone dove ad accogliere le clienti c’è uno staff professionale e preparato che, grazie ai turni, garantisce l’apertura costante, anche ad agosto, dell’attività. Tra i fiori all’occhiello di Lina Marongiu, la qualità rigorosa dei suoi shampoo, creme, colorazioni.

«Puntiamo solo su prodotti di eccellenza, quali Oréal o Wella – spiega, infatti, Lina – e siamo sempre al passo con le ultime tendenze perché l’intero personale lavora con entusiasmo, ha grande voglia di crescere e di non farsi trovare impreparato di fronte ai cambiamenti e ai nuovi look».

Quindi, niente paura, qui si possono richiedere tagli di ogni tipo e tinte all’avanguardia tra le quali spiccano le colorazioni con le tecniche dello shatush e del balajage. Il tutto, sempre attraverso il giusto rapporto qualità prezzo, il che non guasta visti i tempi che corrono e perché nessuna donna deve rinunciare a se stessa.

Indirizzo: via Umberto Cosmo 5, Torino

Telefono: 011.8193131

Orario: 8-18, giovedì e venerdì 8-19,30; lunedì 8-13 (chiuso la domenica)