LINA MARONGIU, PIÙ DI UN SEMPLICE SALONE DI PARRUCCHIERE. QUI IL TAGLIO E’ UN’ARTE

In via Cosmo 5

In via Cosmo 5, Lina Marongiu da una quarantina di anni mette le sue mani e la sua arte al servizio delle clienti. Molto più di un semplice salone da parrucchiere, anche grazie ad uno staff folto e tecnicamente ben preparato. «Puntiamo solo su prodotti di eccellenza, L’Oréal o Wella in primis, e siamo sempre al passo con le ultime tendenze perché tutto il personale lavora con entusiasmo, ha grande voglia di crescere e rimanere al passo con i tempi».

Una manualità per tagli perfetti, la conoscenza di ogni segreto per colorazioni, shatush, balajage e anche un rapporto qualità-prezzo che non regge confronto con la concorrenza, oltre alla voglia di far sentire tutti come se fossero nel salotto della loro casa. Il Salone è aperto tutti i giorni, anche per tutto il mese di agosto, dalle 8.30 alle 18 (lunedì solo 8.30-13). Contatti per appuntamenti: 011.8193131.