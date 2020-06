«L’incendio era solo un dispetto»: è condannato per la Cavallerizza

L’incendio l’ha appiccato lui. E questo è fuor di dubbio, visto che alla fine, messo alle strette, l’ha ammesso davanti al pubblico ministero Paolo Scafi. «Ma non volevo uccidere», ha ribadito ieri in aula poco prima che il pm chiedesse di condannarlo a otto anni in abbreviato per strage. E alla fine è questo, la mancanza della volontà omicidiaria, ad aver convinto il giudice ad accogliere la tesi dell’avvocato Wilmer Perga, derubricando il reato in incendio.

Un incendio che passerà alla storia, quello per cui Otmane Demga è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere. Perché ad andare a fuoco, il 21 ottobre scorso, è la Cavallerizza. E fa ancora più male, adesso, sapere che un monumento riconosciuto anche dall’Unesco sia andato in fiamme per un dispetto. Perché è questo, ha spiegato Demga nella sua confessione, ciò che voleva fare alle 5 di mattina di quel giorno maledetto.

