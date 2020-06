L’INCHIESTA. Così la burocrazia ha fermato il Tav: 16 mesi per un ok

Tempi lunghi per il via libera dai ministeri: «Tema che imbarazza i 5Stelle al governo»

L’anima No Tav di parte del governo ha trovato un eccellente alleato nel bloccare la Torino-Lione, un alleato che si chiama burocrazia. Che si snoda tra i tempi tecnici per ottenere il via libera dai ministeri competenti e il fatto stesso che i ministeri siano più di uno, diversamente interessati dai lavori di Chiomonte. Il risultato è che al momento il cantiere italiano è praticamente fermo, con gli operai che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali, mentre in Francia ben cinque cantieri sono già all’opera.

LA DENUNCIA DEI SINDACATI

«Il fatto è che il tema crea imbarazzo ai 5Stelle – spiega Massimo Cogliandro della Fillea Cgil – ma non possono certo fare marcia indietro (non dopo che il premier Conte ha di fatto dato via libera, mesi fa, al Tav, ndr)» e dunque dà l’impressione di prendere tempo. A Chiomonte, al momento, il cantiere è attivo soltanto per le opere di manutenzione del tunnel già scavato e per il supporto delle forze dell’ordine che presidiano il cantiere. Con lo stop ai lavori di due anni fa, sono stati licenziati una sessantina di lavoratori, alcuni dei quali sono stati ricollocati, ma altri, al momento, hanno esaurito gli ammortizzatori sociali e aspettano una chiamata: si parla di trenta lavoratori e rispettive famiglie.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++