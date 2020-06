L’INCHIESTA. I cravattari del virus: 300mila famiglie sono a rischio usura

I debiti si accumulano, la liquidità rasenta lo zero e per migliaia di famiglie piemontesi l’unica strada per evitare il collasso è chiedere un prestito. Le banche, dal canto loro, cercano di tutelarsi vincolando il sostengo a garanzie che in tanti non sono più in grado di dare. In questo contesto è decuplicato il bacino di nuclei familiari che, spalle al muro, rischia di cadere nelle mani degli strozzini: almeno 300mila solo nella nostra regione.

«La popolazione esposta al rischio di usura in Piemonte è aumentata di dieci volte in seguito all’emergenza Covid – conferma Renato Cogno, ricercatore dell’Ires, l’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte e componente dell’osservatorio regionale istituto per monitorare il fenomeno -. Prima l’ammontare dei sovraindebitati oscillava tra i 30 a 50mila nuclei familiari. Ora ne contiamo almeno 300mila tra tutte le provincie». La pandemia ha fatto da spartiacque.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++