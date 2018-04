L’INCHIESTA. La strage sul lavoro: in 3 mesi 21 morti, Torino terza in Italia

La scia di sangue non si arresta e conta in appena tre mesi già cinque decessi sul lavoro all’ombra della Mole Antonelliana. E se si estende l’orizzonte al Piemonte il quadro è ancora più impressionante, con ventuno incidenti fatali tra gennaio e marzo, quasi il doppio delle “morti bianche” registrate nella nostra regione nel primo trimestre del 2017, quando Torino si piazzava al terzo posto in Italia per numero di infortuni letali.

Parte da questa tragica considerazione l’appello che Cgil, Cisl e Uil lanciano in occasione del Primo maggio, che quest’anno sarà dedicato alla sicurezza. I dati, del resto, parlano chiaro. Nel primo trimestre dell’anno passato erano stati 12 gli infortuni fatali a fronte di 83 casi in Piemonte, di cui 31 a Torino, come conferma il segretario della Cisl Torino, Domenico Lo Bianco parlando di «numeri drammatici» con 47.457 infortuni nella nostra regione, l’8,7% dei casi nazionali del 2017 e di questi sono 23.601 quelli registrati sotto la Mole.

