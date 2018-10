Ha davvero del comico questo video in cui si può apprezzare la “disinvoltura” alla guida dell’autista di questa autovettura. Ci sono dei lavori in centro e l’auto è costretta a far marcia indietro: dopo una lunga e laboriosa manovra, riesce a tornare al punto di partenza.

Qui però arriva il bello. Al momento di imboccare un’altra stradina, nonostante l’ampio spazio a disposizione, l’autovettura centra in pieno il muro di un edificio. Ma chi ha dato la patente all’autista?