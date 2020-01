Ha appena centrato un furgoncino a un incrocio, provocandogli dei danni alla carrozzeria e distruggendo la parte anteriore della propria autovettura. Non contenta, la donna al volante vuole a tutti i costi ripartire.

Nonostante l’auto sia in condizioni critiche e le ruote non garantiscano una perfetta sterzata, compie a fatica la manovra e sgomma a tutto gas. Mal gliene incoglie, perché centra in pieno un’altra vettura ferma al semaforo. Un disastro dopo l’altro.