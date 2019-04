Si arrampica sull'altra auto in segno di sfida

I nervi possono giocare brutti scherzi, soprattutto alla guida. Lo sa bene questa famigliola, che per una innocua strisciata a un’altra auto ha rischiato di ricevere delle legnate. Tutto perché l’auto urtata è un Suv ultima maniera guidato da un energumeno.

Il tipo in questione è furibondo, scende dall’autovettura e sale su quella dei “responsabili” dell’incidente per invitarli alla rissa. Fortuna che il buon senso prevalga e che alla fine il tizio non vada oltre qualche pugno sul vetro.