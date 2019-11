Definire irreale quest’incidente è dir poco. A causa di una manovra sbagliata, un’auto ha tamponato un’altra vettura che ha sfondato il muro ed è andata a finire letteralmente all’interno di un’abitazione. Più precisamente, nel salotto.

Sconsolato e avvilito, il padrone di casa non può far altro che riprendere col telefonino il disastro per testimoniare il disastro e far quantificare i danni all’assicurazione. Sperando che i protagonisti della carambola ne abbiano una.