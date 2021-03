L’incontro tra SGS e i settori del calcio giovanile. I giovani giocatori, il futuro delle società

La passione autentica per il calcio, si sa, parte da lontano e, allo stesso modo, la formazione dei giocatori professionisti delle principali serie non può prescindere da passaggi, fondamentali, attraverso le categorie minori, fino a risalire agli esordi nel settore giovanile e scolastico.

Insomma: anche i più grandi campioni dello sport più amato d’Italia hanno avuto il proprio percorso in salita da affrontare, come è del resto ben noto anche ai massimi vertici del calcio, che, proprio nell incentivare la forza e l’energia giovanile, hanno di recente organizzato un incontro di formazione e di aggiornamento.

Incontro che ha visto, come protagonisti, i settori giovanili delle società di Serie A e B e di Lega Pro, grazie all’impegno congiunto della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi e del Settore Giovanile e Scolastico della FGIC. Rispetto a tale occasione Vito Di Gioia, Segretario del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha riportato i saluti di Vito Tisci, presidente SGS, fondati sulla necessità di creare una connessione tra la stessa SGS e le società giovanili, nel perseguimento di comuni obiettivi.

Una prospettiva, quella verso il calcio giocato dai giovani, che riguarda però, del resto, già da tempo, anche i numeri italiani, così come immortalati dalla stessa FIGC, che già nel 2018 stimava una crescita di 0,7 punti percentuali nel settore giovanile e scolastico rispetto agli anni precedenti.

Si tratta di dati importanti, da connettere ad altre ricerche, che vedono il calcio come il principale sport praticato dalla generazione under 35 nel 2018, anno che ha visto il censimento di oltre 12 mila società calcistiche, di cui 3000 connesse al settore giovanile e scolastico e 99 di stampo professionistico.

Si parla dunque di numeri sul campo, che prescindono dai dati connessi all’impatto del calcio di serie A o dei campionati principali, i quali, stando alle recenti ricerche, stanno vivendo un periodo di svolta verso l’online: a partire dalla visione in streaming delle partite, opzione sempre più diffusa tra gli utenti per la visione dei contenuti calcistici, e che ha suscitato anche l’attenzione di operatori come Amazon, intenti a espandersi in quest’area.

Allo stesso modo, secondo i dati di settore, anche il betting online è cresciuto nel tempo (+26 per cento nel primo semestre del 2020), probabilmente per l’effetto della restrizione rispetto all’accesso alle sale fisiche, registrando quote di incremento che spaziano dal +15,69 per cento allo 0,10 per cento, con una media di circa +0,39 punti percentuali nel caso di operatori che, come 888 scommesse sul calcio, propongono un palinsesto particolarmente incentrato sui campionati principali di questo sport, almeno fino alla serie D.

Se dunque l’accesso al calcio per mezzo web riguarda principalmente il comparto professionistico, vero è che il fermento del settore giovanile e scolastico è una forza primaria per il futuro della disciplina, soprattutto nell’ottica della preparazione degli atleti e della loro potenziale carriera che, indipendentemente dalla visibilità e dalle attuali contingenze, contribuisce, in maniera fondamentale, alla vitalità del calcio, come sport di tutti.