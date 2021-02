L’incubo cantieri per la Torino-Ceres. «Da lunedì altri sette mesi di disagi»

Gli avvisi sono apparsi solo in alcuni punti del quartiere. Una mappa – neanche tanto comprensibile – che segnala modifiche alla viabilità da lunedì fino al 30 settembre nell’area di corso Grosseto. Per sette mesi, non pochi. Modifiche che interessano le vie Venaria, Lanzo e Stampini, con alcune aree dove passeranno solo residenti e carico/scarico. Gli altri dovranno fare percorsi alternativi. Peccato che in pochi siano stati avvisati. «È vergognoso. Così si uccidono le attività, bisognava comunicare prima per ridurre i disagi», tuona Vito Gioia, presidente di Federvie Piemonte.

In particolare, preoccupa la chiusura del controviale sud di corso Grosseto, tra largo Grosseto e via Vische. Chiuse anche via Lanzo tra via Massari e largo Grosseto in direzione di quest’ultimo, e tra via Orbetello e via Sparone verso piazza Stampalia.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++