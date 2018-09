L’INCUBO. Caselle, artigiano ubriaco sequestra due ragazze in una cascina

Hanno vissuto un autentico e inaspettato incubo due giovani donne, che si erano recate in una cascina di Borgata Rocci, a Caselle (To), per comprare un campanaccio. Una volta all’interno, sono state chiuse dentro dal venditore, che, ubriaco, si è piazzato davanti alla porta impedendo loro di uscire.

Una delle due vittime, non senza difficoltà, è riuscita ad allontanarsi e a chiamare i carabinieri, che hanno liberato l’altra ragazza. L’artigiano, un 57enne, è finito agli arresti domiciliari per violenza privata.