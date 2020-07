L’incubo dei “tax days” per 560mila aziende. «Rinviate le scadenze»

Non poteva essere peggiore il risveglio per oltre 4,5 milioni di contribuenti – circa 560mila in Piemonte – che ieri hanno affrontato la prima scadenza fissata dal Governo per il pagamento delle imposte. Qualcosa come 56 adempimenti in una sola giornata, che diventeranno 246 entro fine del mese, per via dello slittamento delle scadenze dallo scorso giugno a causa della pandemia Covid. L’ipotesi di un rinvio delle scadenze di tasse e imposte al 30 settembre, invocato dai commercialisti, non ha trovato sponde al ministero dell’Economia.

Si pagherà tutto, insomma. Dal diritto annuale alla Camera di Commercio, all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre per importi superiori a 1.000 euro, passando per il versamento delle imposte e contributi previdenziali e assistenziali sulla base della dichiarazione dei redditi per titolari di Partita Iva e membri di società, ce n’è per tutti.

